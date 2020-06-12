В КНДР назвали "безнадежными" отношения с Вашингтоном

Фото: встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына (whitehouse.gov)

МИД Северной Кореи отметил, что действия администрации Трампа "уменьшают надежды" на ядерное разоружение полуострова

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении обещаний, данные на историческом саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и Дональда Трампа два года назад. Это отдалает решение вопроса о ядерном разоружении Корейского полуострова.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что администрация Трампа превратила мечты о мире в "ночной кошмар" и "уменьшила надежды на денуклеаризацию".

Министр иностранных дел Ри Сон Гвон сказал в своем послании по случаю второй годовщины исторической встречи Кима и Трампа, что не видит никакой выгоды в сотрудничестве с Вашингтоном.

"Нет ничего более лицемерного, чем пустое обещание... США показали за последние два года, что они стремятся к изоляции и удушению Северной Кореи", - сказал глава МИД.

Он добавил, что конечная цель Северной Кореи - "создать более надежные силы" для достижения полного потенциала сдерживания военных угроз со стороны Вашингтона.

Отметим, в результате первого саммита лидеров США и КНДР была объявлена ​​декларация, которая содержала четыре основных пункта: нормализовать отношения между США и Северной Кореей, официально завершить Корейскую войну (1950-53 г.), репатриировать пострадавших в войне и "добиваться полного ядерного разоружения Корейского полуострова".

Напомним, недавно Северная Корея заявила, что обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом прекращая попытки стран договориться о сотрудничестве.

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Автор: Виталия Мазур