В КНДР не видят, что может предложить США в рамках ядерной сделки

Правительство Северной Кореи (КНДР) считает, что США нечего предложить им в рамках возможных переговоров о ядерном разоружении Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что Америка не способна сделать предложение, которое заставило бы Северную Корею отказаться от ядерных и ракетных программ. Хотя при этом в МИД не стали отрицать возможность проведения переговоров с США.

"США говорят о диалоге всякий раз, но слишком очевидно, что США нечего представить нам, хотя диалог может открыться. США говорили о "соответствующей мере" на встрече. Однако, как мы уже заявляли, нам больше нечего терять, и мы готовы принять контрмеры, соответствующие всем, что выберет США", - сообщили в МИД Северной Кореи.

Ожидается, что специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун посетит Сеул на следующей неделе, чтобы встретиться с официальными лицами Южной Кореи, чтобы обсудить возможность возобновления переговоров с КНДР по ядерному соглашению.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что США готовы смягчить позицию относительно КНДР на Совете безопасности ООН. Представитель США в ООН подтвердил намерение Штатов ослабить давление.

Также сообщалось, что в начале декабря на ракетном полигоне Северной Кореи зафиксировали активность. Сообщается, что КНДР может возобновить испытания ракетных двигателей.