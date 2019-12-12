У КНДР не бачать, що може запропонувати США в рамках ядерної угоди

Уряд Північної Кореї (КНДР) вважає, що США нічого запропонувати їм в рамках можливих переговорів про ядерне роззброєння Корейського півострова. Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Америка не здатна зробити пропозицію, яке змусило б Північну Корею відмовитися від ядерних і ракетних програм. Хоча при цьому у МЗС не стали заперечувати можливість проведення переговорів з США.

"США говорять про діалог всякий раз, але занадто очевидно, що США нічого представити нам, хоча діалог може відкритися. США говорили про "відповідній мірі" на зустрічі. Однак, як ми вже заявляли, нам більше нічого втрачати, і ми готові прийняти контрзаходи, які відповідають усім, що вибере США", - повідомили в МЗС Північної Кореї.

Очікується, що спеціальний представник США з Північної Кореї Стівен Бігун відвідає Сеул на наступному тижні, щоб зустрітися з офіційними особами Південної Кореї, щоб обговорити можливість відновлення переговорів з КНДР ядерної угоди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що США готові пом'якшити позицію щодо КНДР на Раді безпеки ООН. Представник США в ООН підтвердив намір Штатів послабити тиск.

Також повідомлялося, що на початку грудня на ракетному полігоні Північної Кореї зафіксували активність. Повідомляється, що КНДР може відновити випробування ракетних двигунів.