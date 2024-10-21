КНДР відправила в Україну елітний підрозділ "бойових рабів", - BILD

За даними ЗМІ, на початку жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії. Він вважається одним із найжорстокіших у світі, а також відомо, що

Зокрема, оглядач BILD Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. У них не було доступу ні до інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів.

Також видання пише, що майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера".

Варто зауважити, що останнім часто стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.