КНДР відправила в Україну елітний підрозділ "бойових рабів", - BILD

Північна Корея відправила до України 1500 північнокорейських солдатів. Ймовірно, вони охороняли батька диктатора Кім Чен Іра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
За даними ЗМІ, на початку жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії. Він вважається одним із найжорстокіших у світі, а також відомо, що
Зокрема, оглядач BILD Петер Тіде називає їх "бойовими рабами", оскільки їх ростили в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. У них не було доступу ні до інтернету, ні західного телебачення, ні мобільних телефонів.
Також видання пише, що майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера".
Варто зауважити, що останнім часто стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців. Щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи і російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.
На початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР може відправити свої війська в Україну на підтримку російських окупантів. А згодом стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО, він є одним із найтаємніших у світі.
Також голова ГУР Кирило Буданов розповів, що військові КНДР почнуть воювати проти України у листопаді.
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