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КНДР отправила в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - BILD

Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Северная Корея отправила в Украину 1500 северокорейских солдат. Вероятно, они охраняли отца диктатора Ким Чен Ира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По данным СМИ, в начале октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии. Он считается одним из самых жестоких в мире, а также известно, что

В частности, обозреватель BILD Петер Тиде называет их "боевыми рабами", поскольку их растили в информационном вакууме без внешнего влияния. У них не было доступа ни к интернету, ни к западному телевидению, ни к мобильным телефонам.

Также издание пишет, что будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера".

Следует отметить, что последним часто стало расти количество перелетов российских военно-транспортных самолетов АН-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Очевидно, они тоже перевозили бойцов. По меньшей мере, 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурят и якутов.

Участие военных КНДР в войне в Украине на стороне РФ

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР может отправить свои войска в Украину в поддержку российских окупантов. А впоследствии стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО, оно является одним из самых тайных в мире.

Также глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре.

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