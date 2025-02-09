КНДР відправила тисячі людей на роботу в Росію, - розвідка Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї зазначає, що КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій Росії через нестачу робочої сили, яку спричинила війна РФ проти України.

Згідно з резолюціями Радбезу ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, Пхеньяну заборонили відправляти своїх громадян на роботу за кордон. Всі північнокорейські робітники мали повернутися до грудня 2019 року.

Зазначається, що КНДР та Росію підозрюють у використанні студентських віз для відправки північнокорейських працівників.

Як пише видання "Радіо Вільна Азія", торік в Росії в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї. Це майже в 12 разів більше, ніж у 2023 році. Серед тих, хто в'їхав в Росію минулого року, 7887 осіб заявили, що приїхали з освітньою метою.