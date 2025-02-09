КНДР отправила тысячи людей на работу в Россию, - разведка Южной Кореи

Северная Корея отправила тысячи рабочих в России в прошлом году. Это является нарушением резолюции Совбеза ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи отмечает, что КНДР отправила тысячи рабочих на различные строительные площадки по всей России из-за нехватки рабочей силы, которую вызвала война РФ против Украины.
Согласно резолюциям Совбеза ООН в ответ на испытания оружия Северной Кореей, Пхеньяну запретили отправлять своих граждан на работу за границу. Все северокорейские рабочие должны были вернуться до декабря 2019 года.
Отмечается, что КНДР и Россию подозревают в использовании студенческих виз для отправки северокорейских работников.
Как пишет издание "Радио Свободная Азия", в прошлом году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи. Это почти в 12 раз больше, чем в 2023 году. Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 человек заявили, что приехали с образовательной целью.
Северная Корея в прошлом году отправила в Россию тысячи солдат для участия в войне против Украины. По данным украинской разведки, речь идет примерно о 12 тысячах военнослужащих.
Северокорейские силы участвуют в боях в Курской области. Из-за потерь силы КНДР были отведены. Но, по словам президента Владимира Зеленского россияне снова подтянули северокорейские войска для штурмов в Курской области.
В Генштабе ВСУ сообщали, что КНДР потеряла около 4 тысяч солдат в Курской области.
Также, по данным издания NHK, Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.
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