КНДР відправила в Росію 200 далекобійних артилерійських знарядь, - Сеул

Північна Корея відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, ймовірно, направить ще більше військ і зброї на підтримку війни Москви проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

"Північна Корея надала близько 11 тисяч військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і є ймовірність, що КНДР надалі постачатиме додаткові війська, зброю та боєприпаси", - заявило міністерство на брифінгу для парламентського комітету з оборони.

Міністерство заявило, що КНДР, як очікується, подвоїть зусилля з розроблення зброї цього року, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасної зброї, такої як атомні підводні човни, супутники-шпигуни і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

У документі порушується питання про можливість отримання Північною Кореєю технологічної допомоги від Росії в обмін на військову підтримку, зокрема згадуються технології для атомних підводних човнів і технології входу в атмосферу для міжконтинентальних балістичних ракет.

Що стосується відносин Північної Кореї зі Сполученими Штатами, міністерство заявило, що Пхеньян, мабуть, намагається створити сприятливі умови для переговорів із Вашингтоном за допомогою жорсткої риторики і провокацій.

Північ не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про намір відновити взаємодію з лідером Кім Чен Ином. Замість цього вона провела ракетні випробування і оприлюднила візит Кім Чен Ина на базу з виробництва ядерних матеріалів, зазначило міністерство.

Участь КНДР у війні

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Північна Корея направила в Курську область 12 тисяч військових. Втрати північнокорейських військ становлять 4 тисячі осіб. Із трьох умовних бригад КНДР фактично знищена одна, дві - втратили боєздатність.

Видання The New York Times повідомляло, що солдатів КНДР вивели з лінії фронту в Курській області через великі втрати на полі бою.

Як заявив президент України Володимир Зеленський 7 лютого, Росія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область для штурмів.