КНДР отправила в Россию 200 дальнобойных артиллерийских орудий, - Сеул

Северная Корея отправила в Россию около 200 единиц дальнобойной артиллерии и, вероятно, направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Москвы против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

"Северная Корея предоставила около 11 тысяч военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует вероятность, что КНДР в дальнейшем будет поставлять дополнительные войска, оружие и боеприпасы", - заявило министерство на брифинге для парламентского комитета по обороне.

Министерство заявило, что КНДР, как ожидается, удвоит усилия по разработке оружия в этом году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного оружия, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

В документе поднимается вопрос о возможности получения Северной Кореей технологической помощи от России в обмен на военную поддержку, в частности упоминаются технологии для атомных подводных лодок и технологии входа в атмосферу для межконтинентальных баллистических ракет.

Что касается отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами, министерство заявило, что Пхеньян, по-видимому, пытается создать благоприятные условия для переговоров с Вашингтоном посредством жесткой риторики и провокаций.

Север не отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить взаимодействие с лидером Ким Чен Ыном. Вместо этого он провел ракетные испытания и обнародовал визит Ким Чен Ына на базу по производству ядерных материалов, отметило министерство.

Участие КНДР в войне

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных. Потери северокорейских войск составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

Издание The New York Times сообщало, что солдат КНДР вывели с линии фронта в Курской области из-за больших потерь на поле боя.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля, Россия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область для штурмов.