Кислиця: військові КНДР вступлять у війну проти України у листопаді
Очікується, що безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ північнокорейські військові почнуть брати у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ представника України Сергія Кислиці на засіданні Ради безпеки ООН.
"Очікується, що у листопаді військові КНДР будуть брати безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ... Швидше за все військові КНДР працюватимуть під егідою 11 бригади. Відповідно до інформації, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою та з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади", - повідомив Кислиця.
Він звернув увагу, що Росія отримує допомогу у своїй загарбницькій війні від країни, яка перебуває під санкціями. Отже, рішення КНДР направити своїх військових для участі у війні є порушенням міжнародного права. Більш того, їхнє тренування на території Росії є порушенням резолюцій ООН, зауважив Кислиця.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася, щоб обговорити розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.
За словами начальника ГУР Кирила Буданова, військові КНДР почнуть воювати проти України в листопаді.
Раніше стало відомо, що у Владивостоці перебувають 1500 солдатів спецназу КНДР.
Сьогодні видання Financial Times повідомило, що у Курську область вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони перебувають приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.
У США заявили, що можлива участь військових КНДР у війні Росії проти України може призвести до нових форм підтримки Києва західними партнерами.
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