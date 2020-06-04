Сестра Ким Чен Ына пригрозила разрывом связей с Южной Кореей

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

Причиной угроз стало то, что из территории Южной Кореи в КНДР отправлялись листовки с критикой Ким Чен Ына

Северная Корея прекратит межкорейское военное соглашение 2018 года, если Южная Корея не запретит "перебежчикам из КНДР" и активистам отправлять листовки против Ким Чен Ына в демилитаризованную зону (ДМЗ). Пхеньян также может закрыть офис связей и индустриальный парк.

Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон,которая неофициально служит руководителем аппарата Ким Чен Ына и формально является заместителем директора центрального аппарата правящей Рабочей партии КНДР, сообщает Deutsche welle.

По ее словам "военный договор, достигнутый в 2018 году, вряд ли имеет какую-либо ценность".

Ким Е Чжон также отметила, что КНДР может навсегда закрыть офис связей с Южной Кореей и межкорейский промышленный парк в приграничном городе Кэсон.

Ее заявление прозвучало после того, как в апреле бывший северокорейский дипломат и еще один беглец из КНДР получили места в парламенте на всеобщих выборах в Южной Корее.

Отмечается, что за последние несколько недель с помощью воздушных шаров в северной части демилитаризованной зоны распространялись тысячи листовок против КНДР. В агитках осуждалась политика Ким Чен Ына, в частности его ядерные амбиции и подавление прав человека.

Напомним, в апреле 2018 года лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи. Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет.

Также на саммите стороны достигли соглашения о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери.

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Автор: Надежда Собенко