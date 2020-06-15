КНДР погрожує Південній Кореї війною

Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)

За словами Кім Йо Чжон, армія КНДР відреагує на провокації стосовно Кім Чен Ина

Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, пригрозила Південній Кореї застосувати армію. Вона вважає, що поширення листівок із півдня півострова в адресу її брата ображають гідність керівника КНДР.

Про це повідомляє Deutsche Welle

За словами Кім Йо Чжон, яка є завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї, народ в КНДР обурений тим, що Південна Корея поширює листівки з образами на адресу Кім Чен Ина. Вона заявила, що армія країни відреагує на ці провокації.

"Як натяк на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на ухвалення подальших кроків проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії", - заявила Кім Йо Чжон.

Вона додала, що спільне бюро міжкорейських зв'язків також буде закритим.

Зазначимо, в КНДР раніше вимагали від Південній Кореї вплинути на активістів, які займаються переправою через кордон антипхеньянських матеріалів.

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

Раніше також повідомлялось, що Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський