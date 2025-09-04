КНДР стерла всі сліди присутності Кім Чен Ина у Китаї: ЗМІ дізнались навіщо

Так, після переговорів Кім Чен Ина з Путіним співробітники КНДР ретельно прибрали всі предмети, до яких торкався Кім.

Такі заходи, як пише видання, є частиною суворого протоколу безпеки, спрямованого на недопущення витоку інформації про стан здоров’я північнокорейського керівника.

На відео, опублікованому кремлівським репортером Олександром Юнашевим, видно, як два співробітники Кіма прибирають кімнату в столиці Китаю після понад двогодинної зустрічі з Путіним.

Вони протерли спинку та підлокітники крісла, журнальний столик поруч, а склянку, якою користувався Кім, одразу прибрали.

Попри теплі прощання між Кімом і Путіним після офіційної частини переговорів, північнокорейська делегація залишалася вірною звичному протоколу - знищила всі можливі "сліди" перебування свого лідера.

За даними японської газети Nikkei з посиланням на розвідку Південної Кореї та Японії, Кім також віз до Пекіна власний туалет у своєму знаменитому зеленому поїзді, щоб уникнути можливості аналізу його біологічних зразків.

Reuters пише, що подібні заходи Північна Корея застосовує вже багато років. Ще у 2019 році після саміту з Дональдом Трампом у Ханої охоронці Кіма годинами блокували та прибирали його готельний номер, включно з виносом матраца.

У 2018 році під час зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейська охорона дезінфікувала стілець і стіл перед тим, як Кім сів.

Аналогічні процедури зафіксували і перед його самітом із Путіним у 2023 році, коли охоронці навіть просканували крісло металошукачем.