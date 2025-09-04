КНДР стерла всі сліди присутності Кім Чен Ина у Китаї: ЗМІ дізнались навіщо

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні команда Кім Чен Ина стерла всі сліди перебування північнокорейського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, після переговорів Кім Чен Ина з Путіним співробітники КНДР ретельно прибрали всі предмети, до яких торкався Кім.
Такі заходи, як пише видання, є частиною суворого протоколу безпеки, спрямованого на недопущення витоку інформації про стан здоров’я північнокорейського керівника.
На відео, опублікованому кремлівським репортером Олександром Юнашевим, видно, як два співробітники Кіма прибирають кімнату в столиці Китаю після понад двогодинної зустрічі з Путіним.
Вони протерли спинку та підлокітники крісла, журнальний столик поруч, а склянку, якою користувався Кім, одразу прибрали.
Попри теплі прощання між Кімом і Путіним після офіційної частини переговорів, північнокорейська делегація залишалася вірною звичному протоколу - знищила всі можливі "сліди" перебування свого лідера.
За даними японської газети Nikkei з посиланням на розвідку Південної Кореї та Японії, Кім також віз до Пекіна власний туалет у своєму знаменитому зеленому поїзді, щоб уникнути можливості аналізу його біологічних зразків.
Reuters пише, що подібні заходи Північна Корея застосовує вже багато років. Ще у 2019 році після саміту з Дональдом Трампом у Ханої охоронці Кіма годинами блокували та прибирали його готельний номер, включно з виносом матраца.
У 2018 році під час зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейська охорона дезінфікувала стілець і стіл перед тим, як Кім сів.
Аналогічні процедури зафіксували і перед його самітом із Путіним у 2023 році, коли охоронці навіть просканували крісло металошукачем.
Нагадаємо, у Пекіні провели військовий парад, головною подією якого стала спільна поява лідера Китаю Сі Цзіньпіна, президента Росії Володимира Путіна та глави КНДР Кім Чен Ина. Вперше всі троє постали перед публікою разом.
У Китаї Північна Корея підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба.
Цікаво, що Кім Чен Ин дістався до Пекіну на спеціальному броньованому поїзді, який традиційно використовується північнокорейськими лідерами протягом багатьох десятиліть.