КНДР стерла все следы присутствия Ким Чен Ына в Китае: СМИ узнали зачем

Так, после переговоров Ким Чен Ына с Путиным сотрудники КНДР тщательно убрали все предметы, к которым прикасался Ким.

Такие меры, как пишет издание, являются частью строгого протокола безопасности, направленного на недопущение утечки информации о состоянии здоровья северокорейского руководителя.

На видео, опубликованном кремлевским репортером Александром Юнашевым, видно, как два сотрудника Кима убирают комнату в столице Китая после более чем двухчасовой встречи с Путиным.

Они протерли спинку и подлокотники кресла, журнальный столик рядом, а стакан, которым пользовался Ким, сразу убрали.

Несмотря на теплые прощания между Кимом и Путиным после официальной части переговоров, северокорейская делегация оставалась верной привычному протоколу - уничтожила все возможные "следы" пребывания своего лидера.

По данным японской газеты Nikkei со ссылкой на разведку Южной Кореи и Японии, Ким также вез в Пекин собственный туалет в своем знаменитом зеленом поезде, чтобы избежать возможности анализа его биологических образцов.

Reuters пишет, что подобные меры Северная Корея применяет уже много лет. Еще в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима часами блокировали и убирали его гостиничный номер, включая вынос матраса.

В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская охрана дезинфицировала стул и стол перед тем, как Ким сел.

Аналогичные процедуры зафиксировали и перед его саммитом с Путиным в 2023 году, когда охранники даже просканировали кресло металлоискателем.