КНДР стерла все следы присутствия Ким Чен Ына в Китае: СМИ узнали зачем

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине команда
Ким Чен Ына стерла все следы пребывания северокорейского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, после переговоров Ким Чен Ына с Путиным сотрудники КНДР тщательно убрали все предметы, к которым прикасался Ким.
Такие меры, как пишет издание, являются частью строгого протокола безопасности, направленного на недопущение утечки информации о состоянии здоровья северокорейского руководителя.
На видео, опубликованном кремлевским репортером Александром Юнашевым, видно, как два сотрудника Кима убирают комнату в столице Китая после более чем двухчасовой встречи с Путиным.
Они протерли спинку и подлокотники кресла, журнальный столик рядом, а стакан, которым пользовался Ким, сразу убрали.
Несмотря на теплые прощания между Кимом и Путиным после официальной части переговоров, северокорейская делегация оставалась верной привычному протоколу - уничтожила все возможные "следы" пребывания своего лидера.
По данным японской газеты Nikkei со ссылкой на разведку Южной Кореи и Японии, Ким также вез в Пекин собственный туалет в своем знаменитом зеленом поезде, чтобы избежать возможности анализа его биологических образцов.
Reuters пишет, что подобные меры Северная Корея применяет уже много лет. Еще в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима часами блокировали и убирали его гостиничный номер, включая вынос матраса.
В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская охрана дезинфицировала стул и стол перед тем, как Ким сел.
Аналогичные процедуры зафиксировали и перед его саммитом с Путиным в 2023 году, когда охранники даже просканировали кресло металлоискателем.
Напомним, в Пекине провели военный парад, главным событием которого стало совместное появление лидера Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Впервые все трое предстали перед публикой вместе.
В Китае Северная Корея подтвердила готовность оказывать военную поддержку России, если возникнет такая необходимость.
Интересно, что Ким Чен Ын добрался до Пекина на специальном бронированном поезде, который традиционно используется северокорейскими лидерами в течение многих десятилетий.