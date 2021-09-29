ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

КНДР сообщила о первом испытании сверхзвукового летательного аппарата

Новина українською →
КНДР, Среда 29 сентября 2021 01:08
КНДР сообщила о первом испытании сверхзвукового летательного аппарата Фото: Северная Корея выпустила ракету нового типа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Северной Корее заявили, что провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Она могла быть оружием нового типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Как стало известно из опубликованного во вторник доклада Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), 28 сентября около 6:40 часов (0:40 по Киеву), КНДР выпустила одну ракету малой дальности по Восточному морю из северной части Мупьонг-ри в провинции Чаганг. Она могла быть оружием нового типа.

"Источники агентства в вооруженных силах высказали предположение, что это может быть гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV) или новый тип оружия, учитывая его уникальную траекторию и другие особенности", - говорится в материале агентства.

Не уточняется, является ли снаряд баллистической ракетой, и не разглашаются такие детали, как дальность полета и высота.

Согласно изданию, в настоящее время южнокорейские и американские разведслужбы анализируют запуск для получения дополнительной информации.

Отмечается, что ракета была выпущена всего спустя три дня после того, как сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, заявила, что Пхеньян может объявить об официальном прекращении корейской войны и даже обсудить возможность двустороннего саммита.

Напомним, в США не изменили свою позицию по КНДР и продолжают выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова.

Добавим, в начале сентября Северная и Южная Корея выпустили баллистические ракеты, обе страны разработали все более современное оружие на фоне бесплодных усилий по переговорам с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
NEWS
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки