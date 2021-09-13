США готовы к встречам с представителями КНДР без предварительных условий, - Белый дом
США не изменили свою позицию в отношении КНДР и продолжают выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом Вашингтон готов к встрече с представителями Пхеньяна без предварительных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, США не изменили свою позицию в отношении Северной Кореи. "Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР", - добавила она.
Представитель Белого дома подчеркнула, что позиция США в отношении ядерного оружия КНДР осталась неизменной. "Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть полной", - уточнила она, добавив, что Вашингтон настроен на контакты с представителями Пхеньяна по этому вопросу без предварительных условий.
Напомним, в конце августа появились сообщения о возможном возобновлении работы ядерного реактора в Йонбене - центре Северной Кореи по производству плутония.
Отметим, согласно отчету Совбеза ООН, Северная Корея развивала свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года в нарушение международных санкций и несмотря на экономический кризис.