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США готовы к встречам с представителями КНДР без предварительных условий, - Белый дом

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Вашингтон, Понедельник 13 сентября 2021 20:54
США готовы к встречам с представителями КНДР без предварительных условий, - Белый дом Фото: Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не изменили свою позицию в отношении КНДР и продолжают выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом Вашингтон готов к встрече с представителями Пхеньяна без предварительных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США не изменили свою позицию в отношении Северной Кореи. "Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР", - добавила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что позиция США в отношении ядерного оружия КНДР осталась неизменной. "Денуклеаризация Корейского полуострова должна быть полной", - уточнила она, добавив, что Вашингтон настроен на контакты с представителями Пхеньяна по этому вопросу без предварительных условий.

Напомним, в конце августа появились сообщения о возможном возобновлении работы ядерного реактора в Йонбене - центре Северной Кореи по производству плутония.

Отметим, согласно отчету Совбеза ООН, Северная Корея развивала свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года в нарушение международных санкций и несмотря на экономический кризис.

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