Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список
Фото: Южная Корея вошла в клуб обладателей баллистических ракет подводных лодок (defence.ua.com)
Южная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты подводных лодок собственного производства с новой субмарины. Она стала восьмой страной в мире, владеющей этим оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.
Такими ракетами обладают:
- США,
- Россия,
- Британия,
- Франция,
- Индия,
- Китай,
- КНДР,
- теперь и Южная Корея.
Тест провели в прошлом месяце под руководством Агентства оборонных разработок Южной Кореи.
Подводная лодка Dosan Ahn Chang-ho водоизмещением 3000 тонн оснащена шестью вертикальными пусковыми контейнерами. Считается, что эта БРПЛ Hyunmoo 4-4 - модификация ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 км, и что ее будут оснащать неядерными боеголовками.