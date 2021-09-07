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Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список

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Сеул, Вторник 07 сентября 2021 11:13
Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список Фото: Южная Корея вошла в клуб обладателей баллистических ракет подводных лодок (defence.ua.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Южная Корея провела испытательный запуск баллистической ракеты подводных лодок собственного производства с новой субмарины. Она стала восьмой страной в мире, владеющей этим оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yonhap.

Такими ракетами обладают:

  • США,
  • Россия,
  • Британия,
  • Франция,
  • Индия,
  • Китай,
  • КНДР,
  • теперь и Южная Корея.

Тест провели в прошлом месяце под руководством Агентства оборонных разработок Южной Кореи.

Подводная лодка Dosan Ahn Chang-ho водоизмещением 3000 тонн оснащена шестью вертикальными пусковыми контейнерами. Считается, что эта БРПЛ Hyunmoo 4-4 - модификация ракеты Hyunmoo-2B с дальностью полета около 500 км, и что ее будут оснащать неядерными боеголовками.

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