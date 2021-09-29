КНДР повідомила про перше випробування надзвукового літального апарату

У Північній Кореї заявили, що провели перший випробувальний запуск нової гіперзвукової ракети "Хвасон-8". Вона могла бути зброєю нового типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Як стало відомо з опублікованої у вівторок доповіді Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), 28 вересня близько 6:40 години (0:40 за Києвом), КНДР випустила одну ракету малої дальності по східному морю з північної частини Мупьонг-РІ в провінції Чаганг. Вона могла бути зброєю нового типу.

"Джерела агентства в збройних силах висловили припущення, що це може бути гіперзвуковий плануючий апарат (HGV) або новий тип зброї, враховуючи його унікальну траєкторію та інші особливості", - йдеться в матеріалі агентства.

Не уточнюється, чи є снаряд балістичною ракетою, і не розголошуються такі деталі, як дальність польоту і висота.

Згідно з виданням, зараз південнокорейські та американські розвідслужби аналізують запуск для отримання додаткової інформації.

Відзначається, що ракета була випущена всього через три дні після того, як сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, заявила, що Пхеньян може оголосити про офіційне припинення Корейської війни та навіть обговорити можливість двостороннього саміту.