КНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Это будет сделано для "превращения границы в крепость и усиления военной бдительности в отношении Юга".

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша армия пристально следит за ситуацией, в рамках которой отношения Юга и Севера становятся все хуже и хуже, и полностью готова обеспечить военную поддержку любым мерам, принятым партией и правительством", - сзаявили в Генштабе.

Военное руководство разработает план действий для быстрого осуществления заявленных намерений. Оно намерено получить одобрение Центральной военной комиссии партии.

Напомним, Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее применить армию из-за распространения листовок с юга полуострова в адрес ее брата, которые оскорбляют достоинство руководителя КНДР.

Также сообщалось, что Северная Корея (КНДР) обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом пресекая попытки стран договориться о сотрудничестве.

Ранее сестра Ким Чен Ына пригрозила разрывом связей с Южной Кореей.