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КНДР развивала ядерную программу, несмотря на санкции ООН

Новости » В мире     10.02.2020 - 22:49
КНДР развивала ядерную программу, несмотря на санкции ООН
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В докладе указывается, что в 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных испытаний

Северная Корея в прошлом году продолжала развивать баллистическую и ядерную программы в нарушение санкций ООН. Об этом говорится в конфиденциальном отчете организации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 67-страничный доклад был представлен комитету Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи и должен быть опубликован в следующем месяце.

В докладе указывается, что в 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных испытаний, выпустив не менее 25 ракет, включая новые типы баллистических ракет малой дальности.

По словам наблюдателей, в 2019 году КНДР незаконно экспортировала уголь на сумму около 370 млн долларов и песок на сумму около 22 млн долларов. Большинство поставок осуществляется с помощью перегрузки между северокорейскими судами и китайскими баржами, которые поставляли уголь напрямую в три порта в заливе Ханчжоувань и на объекты вдоль реки Янцзы.

Северная Корея также продолжает незаконно импортировать нефтепродукты путем перегрузки с судна на судно и прямых поставок.

Отмечается, что с 2017 года объем импорта нефтепродуктов в КНДР не должен превышать 500 тысяч баррелей в год. Как сообщают наблюдатели со ссылкой на США, с 1 января по 31 октября прошлого года Северная Корея многократно превысила этот показатель.

Кроме того, составители доклада пришли к выводу, что Северная Корея продолжала совершать кибератаки на финансовые учреждения и биржи криптовалюты во всём мире. Эти атаки привели к денежным потерям и принесли КНДР незаконные доходы в нарушение финансовых санкций.

Напомним, Советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол заявил, что КНДР больше не готова придерживаться выполнению условий ядерной сделки об отказе в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале года Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

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