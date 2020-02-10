ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КНДР розвивала ядерну програму, незважаючи на санкції ООН

Новини » В світі     10.02.2020 - 22:49
КНДР розвивала ядерну програму, незважаючи на санкції ООН
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У доповіді вказується, що в 2019 році Пхеньян провів 13 ракетних випробувань

Північна Корея в минулому році продовжувала розвивати балістичну та ядерну програми в порушення санкцій ООН. Про це йдеться у конфіденційному звіті організації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що 67-сторінкову доповідь був представлений комітету Ради Безпеки оон з санкцій щодо Північної Кореї і повинен бути опублікований в наступному місяці.

У доповіді вказується, що в 2019 році Пхеньян провів 13 ракетних випробувань, випустивши не менше 25 ракет, включаючи нові типи балістичних ракет малої дальності.

За словами спостерігачів, у 2019 році КНДР незаконно експортувала вугілля на суму близько 370 млн доларів і пісок на суму близько 22 млн доларів. Більшість поставок здійснюється з допомогою перевантаження між північнокорейськими судами і китайськими баржами, які постачали вугілля безпосередньо в три порту в затоці Ханчжоувань і на об'єкти вздовж річки Янцзи.

Північна Корея також продовжує незаконно імпортувати нафтопродукти шляхом перевантаження з судна на судно і прямих поставок.

Наголошується, що з 2017 року обсяг імпорту нафтопродуктів в КНДР не повинен перевищувати 500 тисяч барелів на рік. Як повідомляють спостерігачі з посиланням на США, з 1 січня по 31 жовтня минулого року Північна Корея багаторазово перевищила цей показник.

Крім того, автори доповіді прийшли до висновку, що Північна Корея продовжувала здійснювати кібератаки на фінансові установи та біржі кріптовалюти у всьому світі. Ці атаки призвели до фінансових втрат і принесли КНДР незаконні доходи в порушення фінансових санкцій.

Нагадаємо, радник місії КНДР при ООН Ю Юн Чол заявив, що КНДР більше не готова дотримуватися виконання умов ядерної угоди про відмову у проведенні ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку року Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.

У КНДР біля ядерного полігону стався землетрус КНДР відмовилася дотримуватися мораторію на ядерні випробування
Новини України КНДРядерная программа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся