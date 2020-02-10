КНДР розвивала ядерну програму, незважаючи на санкції ООН

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У доповіді вказується, що в 2019 році Пхеньян провів 13 ракетних випробувань

Північна Корея в минулому році продовжувала розвивати балістичну та ядерну програми в порушення санкцій ООН. Про це йдеться у конфіденційному звіті організації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що 67-сторінкову доповідь був представлений комітету Ради Безпеки оон з санкцій щодо Північної Кореї і повинен бути опублікований в наступному місяці.

У доповіді вказується, що в 2019 році Пхеньян провів 13 ракетних випробувань, випустивши не менше 25 ракет, включаючи нові типи балістичних ракет малої дальності.

За словами спостерігачів, у 2019 році КНДР незаконно експортувала вугілля на суму близько 370 млн доларів і пісок на суму близько 22 млн доларів. Більшість поставок здійснюється з допомогою перевантаження між північнокорейськими судами і китайськими баржами, які постачали вугілля безпосередньо в три порту в затоці Ханчжоувань і на об'єкти вздовж річки Янцзи.

Північна Корея також продовжує незаконно імпортувати нафтопродукти шляхом перевантаження з судна на судно і прямих поставок.

Наголошується, що з 2017 року обсяг імпорту нафтопродуктів в КНДР не повинен перевищувати 500 тисяч барелів на рік. Як повідомляють спостерігачі з посиланням на США, з 1 січня по 31 жовтня минулого року Північна Корея багаторазово перевищила цей показник.

Крім того, автори доповіді прийшли до висновку, що Північна Корея продовжувала здійснювати кібератаки на фінансові установи та біржі кріптовалюти у всьому світі. Ці атаки призвели до фінансових втрат і принесли КНДР незаконні доходи в порушення фінансових санкцій.

Нагадаємо, радник місії КНДР при ООН Ю Юн Чол заявив, що КНДР більше не готова дотримуватися виконання умов ядерної угоди про відмову у проведенні ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку року Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.