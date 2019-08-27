КНДР разрабатывает ракеты нового типа, - Минобороны Японии

Глава Министерства обороны Японии Такеси Ивея заявил, что Северная Корея занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Nippon.com.

Речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности.

"Министр обороны Японии Такеси Ивея заявил во вторник, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа", - отмечает издание.

Подчеркивается, что Северная Корея, запуская ракеты одна за другой, очевидно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение.

"Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки", - подчеркнул министр обороны Японии.

Как писало РБК-Украина, ранее в Южной Корее сообщили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японском море. За испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в начале августа назвал запуск новых ракет КНДР предупреждением США и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.