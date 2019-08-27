КНДР розробляє ракети нового типу, - Міноборони Японії

Глава Міністерства оборони Японії Такесі Івея заявив, що Північна Корея займається розробкою ракет із змінною траєкторією польоту з метою більш ефективного подолання систем ПРО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс Nippon.com.

Йдеться про дві балістичні ракети малої дальності.

"Міністр оборони Японії Такесі Івея заявив у вівторок, що дві балістичні ракети малої дальності, запущені Північною Кореєю у суботу вранці, можна вважати ракетами нового типу", - зазначає видання.

Підкреслюється, що Північна Корея, запускаючи ракети одна за одною, очевидно, працює над підвищенням секретності та швидкості, з якою ракети можуть бути розгорнуті, щоб ускладнювати їх виявлення.

"Північна Корея, можливо, намагається вдосконалити свої можливості та точність атаки", - підкреслив міністр оборони Японії.

Як писало РБК-Україна, раніше в Південній Кореї повідомили, що Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в Японському морі. За випробуваннями спостерігав особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на початку серпня назвав запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південній Кореї на тлі їх спільних військових навчань.