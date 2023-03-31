У КНДР публічно страчуюють людей за розповсюдження відео з Південної Кореї, - ЗМІ

У Північній Кореї публічно страчують людей за розповсюдження матеріалів південнокорейських ЗМІ, вживання наркотиків та релігійну діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Північнокорейський режим порушує права людини. Є свідчення про публічні страти та тортури. Повідомляється, що у місцях тримання під вартою регулярно відбуваються смерті, ув'язнених катують, а деякі люди були страчені без суду та слідства після того, як їх упіймали під час спроби перетнути кордон.
"Право громадян Північної Кореї на життя, мабуть, перебуває під серйозною загрозою", — зазначили у міністерстві об'єднання Республіки Корея у Сеулі.
Раніше ми писали, Сполученні Штати мають інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї для війни в Україні.
Нагадаємо, Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів.
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