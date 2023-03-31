UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У КНДР публічно страчуюють людей за розповсюдження відео з Південної Кореї, - ЗМІ

Фото: Верховний лідер КНДР Кім Чен Ин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Північній Кореї публічно страчують людей за розповсюдження матеріалів південнокорейських ЗМІ, вживання наркотиків та релігійну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Північнокорейський режим порушує права людини. Є свідчення про публічні страти та тортури. Повідомляється, що у місцях тримання під вартою регулярно відбуваються смерті, ув'язнених катують, а деякі люди були страчені без суду та слідства після того, як їх упіймали під час спроби перетнути кордон.

"Право громадян Північної Кореї на життя, мабуть, перебуває під серйозною загрозою", — зазначили у міністерстві об'єднання Республіки Корея у Сеулі.

Раніше ми писали, Сполученні Штати мають інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї для війни в Україні.

Нагадаємо, Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРЮжная Корея