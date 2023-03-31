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В КНДР публично казнят людей за распространение видео из Южной Кореи, - СМИ

Фото: Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Северной Корее публично казнят людей за распространение материалов южнокорейских СМИ, употребление наркотиков и религиозную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Северокорейский режим нарушает права человека. Есть свидетельства о публичных казнях и пытках. Сообщается, что в местах содержания под стражей регулярно происходят смерти, заключенных подвергают пыткам, а некоторые люди были казнены без суда и следствия после того, как их поймали при попытке пересечь границу.

"Право граждан Северной Кореи на жизнь, вероятно, находится под серьезной угрозой", - отметили в министерстве объединения Республики Корея в Сеуле.

Ранее мы писали, что у Соединенных Штатов есть информация о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее для войны в Украине.

Напомним, Ким Чен Ын призвал увеличить производство ядерных материалов.

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