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Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів для зброї

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 04:17
Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво ядерних матеріалів для зброї Фото: Кім Чен Ин, голова КНДР (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував виробництво ядерних матеріалів збройового типу та закликав наростити темпи для збільшення ядерного арсеналу країни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами голови КНДР, такі ядерні можливості мають бути повністю готовими до застосування у будь-який час, йдеться у повідомленні державного ЗМІ KCNA 28 березня.

Заява Кім Чен Ина прозвучала під час інспекції північнокорейської ядерної програми, де було випробувано технологію запусків.

Згідно з повідомленнями інформагентства, військові змоделювали ядерний вибух двох тактичних балістичних ракет класу "земля-земля" під час вогневих навчань напередодні, 27 березня.

Окрім того, дослідницький центр оборони КНДР провів випробування підводних систем стратегічної зброї.

Нагадаємо, нещодавно в КНДР заявили про проведення випробування підводного дрона з ядерною боєголовкою.

Додамо, перед цим північнокорейський лідер Кім Чен Ин знову погрожував США та Південній Кореї ядерною зброєю. Він звинуватив ці країни у розширенні спільних військових навчань із залученням американських ядерних активів.

Тим часом у розвідуправлінні США вважають, що КНДР, ймовірно, не готова до ядерних випробувань.

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КНДР Кім Чен Ин Ядерна зброя
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