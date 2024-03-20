КНДР проводит испытания двигателя для новой гиперзвуковой ракеты, - Yonhap

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Гиперзвуковые ракеты входят в список современного оружия, которое Ким Чен Ын пообещал разработать на партийном съезде в 2021 году, наряду с атомными подводными лодками, спутниками-шпионами и твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами.

По данным Yonhap, КНДР смогла сформировать график завершения разработки гиперзвуковых ракет благодаря успеху последних наземных испытаний двигателей к новым ракетам.

В рамках усилий по совершенствованию своей системы вооружений Северная Корея в ноябре прошлого года провела наземные испытания того, что она назвала недавно разработанными твердотопливными двигателями для нового типа баллистической ракеты средней дальности.

По данным аналитиков Южной Кореи, 14 января Северная Корея провела испытания твердотопливной ракеты с гиперзвуковой боеголовкой в ​​рамках своего первого в этом году запуска баллистики.

Что предшествовало

Напомним, в начале этого года в Белом доме заявили о том, что Северная Корея отправила свои баллистические ракеты России.

При этом в ведомстве тогда уточняли, что оккупанты уже несколько раз использовали такие ракеты для ударов по Украине.

16 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что войска РФ применили уже по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время ударов по Украине. В Госдепе США подчеркнули, что Северная Корея, вероятно, хочет получить от России технологии баллистических ракет взамен на передачу своего вооружения.