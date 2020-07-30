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КНДР провела випробування протикорабельної крилатої ракети

КНДР, Четвер 30 липня 2020 06:44
КНДР провела випробування протикорабельної крилатої ракети
Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Випробування відбулися на початку липня

Північна Корея випробувала протикорабельну крилату ракету. За даними військових чиновників, ракета була випущена з корабля в Японському морі 6 липня і пролетіла менше 100 км.

Про це повідомляє "Ренхап".

КНДР випробувала ракету в рамках своїх регулярних літніх навчань. Точний тип ракети невідомий, але чиновники вважають, що даний тип ракети вже був випробуваний раніше.

Раніше аналіз зроблених лабораторією Planet Labs знімків виявив активний об'єкт в селі Волло-Рі поблизу Пхеньяну, який використовується для створення ядерних боєголовок.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя країни назавжди забезпечить її безпеку через "тиск високої інтенсивності та військові загрози з боку імперіалістичних і ворожих сил".

За його словами, північнокорейське ядерне стримування направлено на самозахист.

Зазначимо, Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Раніше КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Також повідомлялося, що США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

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