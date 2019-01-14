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КНДР продолжает секретно развивать ядерные программы, - Bloomberg

Новости » Политика    14.01.2019 - 14:38
КНДР продолжает секретно развивать ядерные программы, - Bloomberg
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kcna.kp)

Ким Чен Ын получил достаточно материала для создания еще примерно шести ядерных бомб

Северная Корея продолжает секретно развивать ядерные и ракетные программы вопреки заявлениям своего лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg со ссылкой на сообщения профильных экспертов.

Источники издания сообщают, что КНДР "штампует ракеты и боеголовки" с обычной скоростью. Ким Чен Ын получил достаточно материала для создания еще примерно шести ядерных бомб.

"Нет признаков того, что их ядерные или ракетные программы были замедлены или приостановлены. Вместо этого они вышли на новую стадию", - заявила  Мелисса Ханхам, эксперт по анализу распространения оружия по данным из открытых источников.​

Напомним, президент Южной Корей Мун Чжэ Ина заявлял, что частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи могли бы ускорить процесс денуклеаризации КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассчитывает вскоре встретиться с ним. Американская сторона предложила Северной Корее провести саммит в середине февраля во Вьетнаме.

6 декабря сообщалось, что КНДР сооружает новый объект в 11 километрах от ракетной базы на севере страны.

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