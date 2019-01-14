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КНДР продовжує таємно розвивати ядерні програми, - Bloomberg

Новини » Політика    14.01.2019 - 14:38
КНДР продовжує таємно розвивати ядерні програми, - Bloomberg
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kcna.kp)

Кім Чен Ин отримав достатньо матеріалу для створення ще приблизно шести ядерних бомб

Північна Корея продовжує секретно розвивати ядерні та ракетні програми всупереч заявам свого лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg з посиланням на повідомлення профільних експертів.

Джерела видання повідомляють, що КНДР "штампує ракети і боєголовки" зі звичайною швидкістю. Кім Чен Ин отримав достатньо матеріалу для створення ще приблизно шести ядерних бомб.

"Немає ознак того, що їх ядерні або ракетні програми були уповільнені або припинені. Замість цього вони вийшли на нову стадію", - заявила Меліса Ханхам, експерт з аналізу розповсюдження зброї за даними з відкритих джерел.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Мун Чже Іна заявляв, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів Північної Кореї могли б прискорити процес денуклеаризації КНДР.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп отримав лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина і розраховує незабаром зустрітися з ним. Американська сторона запропонувала Північної Кореї провести саміт в середині лютого у В'єтнамі.

6 грудня повідомлялося, що КНДР споруджує новий об'єкт в 11 кілометрах від ракетної бази на півночі країни.

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