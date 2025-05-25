У КНДР призначили трьох винних в аварії есмінця Кім Чен Ина

Що передувало

Нагадаємо, у середу 21 травня в КНДР стався "нещасний випадок". Під час церемонії спуску на воду нового есмінця, яку курирував глава Північної Кореї Кім Чен Ин, судно впало на бік.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок інциденту деякі ділянки кіля військового корабля було зруйновано, а носова частина корабля не змогла покинути судноплавний стапель. Пізніше йшлося, що під час обстеження, на відміну від початкового оголошення, руйнування днища корабля не зафіксовано. Водночас правий борт судна був подряпаний, а через структурні канали кормової частини витік невеликий обсяг морської води.

У зв'язку із ситуацією Кім Чен Ин присягнувся розібратися з винними на пленумі Центрального комітету партії, який відбудеться в червні. Крім того, він наказав завершити ремонт корабля до червня місяця.

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