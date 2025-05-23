Провальний запуск нового есмінця в КНДР: експерти назвали причину інциденту
У Північній Кореї розслідують інцидент з перевертанням військового корабля під час запуску в суднобудівній верфі. Західні експерти назвали вірогідну причину інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA і агентство Reuters.
У Північній Кореї почали масштабне розслідування інциденту, що стався 21 травня під час запуску військового корабля в Чхончжинській суднобудівній верфі.
Внаслідок детального підводного та внутрішнього огляду есмінця встановлено, що, на відміну від початкового оголошення, руйнування днища корабля не зафіксовано. Правий борт судна був подряпаний, а через структурні канали кормової частини втік невеликий об'єм морської води.
Слідчій групі наказано встановити причини інциденту та осіб, відповідальних за нього. У звіті не згадується про жертви чи постраждалих унаслідок події.
За підрахунками фахівців, на викачування морської води із затопленого відсіку та балансування корабля за рахунок відхилення носа, знадобляться 2-3 дні, а на відновлення борту - близько 10 днів.
"Серйозне ставлення до інциденту є частиною зусиль із боротьби проти "легковажності" та "безвідповідальності". Керівника верфі в Чхонджіні Хон Кіль Хо у четвер було викликано до правоохоронних органів, які розпочали затримання та слідчі дії стосовно осіб, відповідальних за аварію", - зазначило північнокорейське держагентство KCNA.
Експерти назвали причину інциденту
У середу, 21 травня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском есмінця водотоннажністю 5000 тонн на верфі в місті Чхонджін на північному сході країни. За даними державних ЗМІ, він назвав інцидент "злочинним актом", якому не може бути прощення.
Військові аналітики зазначають, що інцидент, найімовірніше, стався на очах у великого натовпу, що ще більше посилило публічне приниження для Кіма.
У четвер військові країни повідомили, що судно лежить на боці у воді.
"Корма судна виявилася вивернутою у бік гавані через те, що колісні елементи під рамною конструкцією зісковзнули у воду, тоді як ніс залишився на стапелі," - повідомив американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), використовуючи супутникові знімки за четвер.
У відомстві додали, що верф у Чхонджіні переважно займалася виробництвом вантажних і рибальських суден та "безумовно не має достатнього досвіду" в запуску великих військових кораблів, таких як новий есмінець.
Наприкінці квітня повідомлялося про спуск у Північній Кореї на воду "багатоцільового есмінця", що був оснащений "найпотужнішою зброєю" і збудований "упродовж 400 з гаком днів з використанням" власних сил і технологій КНДР.
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