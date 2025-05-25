В КНДР назначили трех виновных в аварии эсминца Ким Чен Ына

Что предшествовало

Напомним, в среду 21 мая в КНДР случился "несчастный случай". В ходе церемонии спуска на воду нового эсминца, которую курировал глава Северной Кореи Ким Чен Ын, судно упало на бок.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента некоторые участки киля военного корабля были разрушены, а носовая часть корабля не смогла покинуть судоходный стапель. Позже говорилось, что в ходе обследования, в отличие от первоначального объявления, разрушения днища корабля не зафиксировано. При этом правый борт судна был поцарапан, а через структурные каналы кормовой части утек небольшой объем морской воды.

В связи с ситуацией Ким Чен Ын поклялся разобраться с виновными на пленуме Центрального комитета партии, который состоится в июне. Кроме того, он приказал завершить ремонт корабля до июня месяца.

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