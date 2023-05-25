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КНДР у "пришвидшеному режимі" будує стартовий майданчик для запуску супутників

Фото: КНДР будує стартовий майданчик для запуску власних супутників (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У зв'язу з підготовкою до виведення на орбіту супутника будівництво станції для запуску у Північній Кореї досягло "нового рівня терміновості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає американський аналітичний центр, комерційні супутникові знімки показують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників "Сохе" просувається "з великою швидкістю".

"Це зростання активності свідчить про новий рівень терміновості у підготовці об’єкта до запуску супутників", - йдеться в повідомленні аналітичного центру.

Стартовий майданчик має монтажну конструкцію на рейках, механізм для підйому ракети на місце, вежі для освітлення та тунель для відводу полум’я. Повідомляється, що в разі, якщо він призначений для обслуговування ракет на рідкому паливі, швидше за все, знадобиться додаткова інфраструктура.

Аналітики зазначають, що військовий супутник є частиною зусиль КНДР, яка має ядерну зброю, щодо вдосконалення технологій спостереження, включно з безпілотними літальними апаратами, щоб покращити здатність вражати цілі в разі конфлікту.

Запуск супутника КНДР

У Держдепартаменті США заявили, що запуск Північною Кореєю заявленого супутника порушить численні міжнародні санкції, які забороняють КНДР використання будь-яких технологій балістичних ракет.

У відомстві зазначили, якщо Пхеньян вирішить продовжити запланований запуск, Сполучені Штати вживатимуть необхідних заходів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Стало відомо, що КНДР модернізує ракетно-пусковий комплекс Сохе, який використовується для виведення супутників на навколоземну орбіту.

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