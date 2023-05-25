КНДР в "ускоренном режиме" строит стартовую площадку для запуска спутников

Как отмечает американский аналитический центр, коммерческие спутниковые снимки показывают, что строительство стартовой площадки в прибрежной зоне к востоку от северокорейской станции запуска спутников "Сохе" продвигается "с большой скоростью".

"Этот рост активности свидетельствует о новом уровне срочности в подготовке объекта к запуску спутников", – говорится в сообщении аналитического центра.

Стартовая площадка имеет монтажную конструкцию на рельсах, механизм для подъема ракеты на место, башни для освещения и туннель для отвода пламени. Сообщается, что в случае если он предназначен для обслуживания ракет на жидком топливе, скорее всего, потребуется дополнительная инфраструктура.

Аналитики отмечают, что военный спутник является частью усилий ядерного оружия КНДР по совершенствованию технологий наблюдения, включая беспилотные летательные аппараты, чтобы улучшить способность поражать цели в случае конфликта.

Запуск спутника КНДР