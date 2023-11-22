У КНДР повідомили про запуск ракети-носія із супутником-шпигуном

Державне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник "Маліген-1" був запущений за допомогою ракети "Чолліма-1" із космодрому Сохе.

Повідомляється, що диктатор Кім Чен Ін особисто спостерігав за запуском. У КНДР також заявили, що космічне агентство Північної Кореї найближчим часом відправить кілька супутників-шпигунів для продовження забезпечення можливості спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Представник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що американські військові все ще оцінюють, був запуск успішним чи ні. Офіційні особи Південної Кореї та Японії також зазначили, що не можуть підтвердити, чи був супутник виведений на орбіту.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що під час запуску використовувалася технологія балістичних ракет, використання якої заборонено резолюціями ООН.

На тлі запуску канцелярія японського прем'єр-міністра Фуміо Кішиди екстрено збере членів групи щодо ситуації в КНДР для обговорення заходів реагування.

При цьому після запуску жителям японського острова Окінава надійшло повідомлення через систему оповіщення J-Alert про запуск ракети з території КНДР із закликом сховатися в бомбосховищі. Напередодні берегова охорона Японії повідомила, що Північна Корея повідомила Токіо про плани запустити "штучний супутник".

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.