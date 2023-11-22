В КНДР сообщили о запуске ракеты-носителя со спутником-шпионом

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник "Маллиген-1" был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" с космодрома Сохэ .

Сообщается, что диктатор Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском. В КНДР также заявили, что космическое агентство Северной Кореи в ближайшем будущем отправит несколько спутников-шпионов для продолжения обеспечения возможности наблюдения за Южной Кореей и другими регионами.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американские военные все еще оценивают, был ли запуск успешным или нет. Официальные лица Южной Кореи и Японии также отметили, что не могут подтвердить, был ли спутник выведен на орбиту.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что при запуске использовалась технология баллистических ракет, использование которой запрещено резолюциями ООН.

На фоне запуска канцелярия японского премьер-министра Фумио Кишиды экстренно соберет членов группы по ситуации в КНДР для обсуждения мер реагирования.

При этом после запуска жителям японского острова Окинава пришло уведомление через систему оповещения J-Alert о запуске ракеты с территории КНДР с призывом спрятаться в бомбоубежища. Накануне береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея уведомила Токио о планах запустить "искусственный спутник".

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.