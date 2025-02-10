КНДР погрожує громадянам за "чутки" про солдат, загиблих під час війни проти України

За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина направив до Росії понад 11 тисяч військових. Після короткого періоду навчання восени минулого року північнокорейські війська були направлені до Курська, де російські війська з серпня намагаються стримувати український контрнаступ.

Видання пише, що попри жорсткий контроль режиму Північної Кореї над потоком інформації, громадяни приватно піднімають питання про бойові дії, оскільки кількість жертв зростає.

Повідомляється, що влада наказала громадянам на робочих місцях і в районних зборах повідомляти про тих, хто "поширює чутки", і попередила, що тих, хто цього не зробить, буде покарано.

За даними анонімного джерела, співробітники Tokchon Motor Complex у Південному Пхьонгані, провінції на північ від столиці Пхеньяна, є одними з тих, хто отримав цю директиву.

"Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в Росії, схоже, вони намагаються придушити ці чутки", - сказало одне із джерел.