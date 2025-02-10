КНДР угрожает гражданам за "слухи" о солдатах, погибших во время войны против Украины

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ына направил в Россию более 11 тысяч военных. После короткого периода обучения осенью прошлого года северокорейские войска были направлены в Курск, где российские войска с августа пытаются сдерживать украинское контрнаступление.

Издание пишет, что несмотря на жесткий контроль режима Северной Кореи над потоком информации, граждане частным образом поднимают вопрос о боевых действиях, поскольку количество жертв растет.

Сообщается, что власти приказали гражданам на рабочих местах и в районных собраниях сообщать о тех, кто "распространяет слухи", и предупредили, что те, кто этого не сделает, будут наказаны.

По данным анонимного источника, сотрудники Tokchon Motor Complex в Южном Пхёнгане, провинции к северу от столицы Пхеньяна, являются одними из тех, кто получил эту директиву.

"Поскольку распространяются новости о том, что солдаты 11-го корпуса продолжают гибнуть в России, похоже, они пытаются подавить эти слухи", - сказал один из источников.