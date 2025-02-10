КНДР угрожает гражданам за "слухи" о солдатах, погибших во время войны против Украины

Жителям Северной Кореи угрожают наказанием за распространение "слухов" о солдатах, погибших во время боев в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ына направил в Россию более 11 тысяч военных. После короткого периода обучения осенью прошлого года северокорейские войска были направлены в Курск, где российские войска с августа пытаются сдерживать украинское контрнаступление.
Издание пишет, что несмотря на жесткий контроль режима Северной Кореи над потоком информации, граждане частным образом поднимают вопрос о боевых действиях, поскольку количество жертв растет.
Сообщается, что власти приказали гражданам на рабочих местах и в районных собраниях сообщать о тех, кто "распространяет слухи", и предупредили, что те, кто этого не сделает, будут наказаны.
По данным анонимного источника, сотрудники Tokchon Motor Complex в Южном Пхёнгане, провинции к северу от столицы Пхеньяна, являются одними из тех, кто получил эту директиву.
"Поскольку распространяются новости о том, что солдаты 11-го корпуса продолжают гибнуть в России, похоже, они пытаются подавить эти слухи", - сказал один из источников.
Напомним, как рассказали 6 февраля в Генеральном штабе ВСУ, Северная Корея направила в Курскую область 12 тысяч военных, а потери войск КНДР составляют 4 тысячи человек.
Известно, что из трех условных бригад Северной Кореи фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.
Добавим, на фоне информации о больших потерях среди солдат КНДР в Курской области, появились сообщения, что якобы северокорейский контингент уже не участвует в боевых действиях.
Однако недавно руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что войска КНДР отошли с линии фронта в Курской области. По его словам, около 8 тысяч северокорейских военных все еще воюют на линии фронта там, однако в последнее время в сокращенном составе.
А тем временем президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область.
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