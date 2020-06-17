КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

Там проведут военные учения

Северная Корея введет военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей. Такие действия приведут к эскалации напряженности между соперниками.

Об этом пишет Associated Press.

В КНДР объявили об этом в среду, через день после того, как было взорвано межкорейское отделение связи к северу от корейской границы, что привело к эскалации напряженности между соперниками.

От переговоров Северная Корея отказывается.

"КНДР заявляет, что он также возобновит военные учения и восстановит сторожевые посты в прифронтовых районах. Эти шаги означают, что Северная Корея аннулирует соглашение о сокращении напряженности с Южной Кореей от 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

Напомним, несколько дней назад Северная Корея пригрозила Южной применить армию из-за распространения южанами листовок в адрес лидера КНДР.

Также Северная Корея заявила о разрыве всех линий связи с Южной Кореей.

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Автор: Инна Собора