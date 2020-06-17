ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей

Новости » Политика     17.06.2020 - 02:12
КНДР подводит войска к границе с Южной Кореей
Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

Там проведут военные учения

Северная Корея введет военных в район Кэсона на границе с Южной Кореей. Такие действия приведут к эскалации напряженности между соперниками.

Об этом пишет Associated Press.

В КНДР объявили об этом в среду, через день после того, как было взорвано межкорейское отделение связи к северу от корейской границы, что привело к эскалации напряженности между соперниками.

От переговоров Северная Корея отказывается.

"КНДР заявляет, что он также возобновит военные учения и восстановит сторожевые посты в прифронтовых районах. Эти шаги означают, что Северная Корея аннулирует соглашение о сокращении напряженности с Южной Кореей от 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон.

Напомним, несколько дней назад Северная Корея пригрозила Южной применить армию из-за распространения южанами листовок в адрес лидера КНДР.

Также Северная Корея заявила о разрыве всех линий связи с Южной Кореей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КНДРЮжная Корея
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь