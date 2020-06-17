КНДР підводить війська до кордону з Південною Кореєю

Фото: прапор КНДР (wikimedia.org)

Там проведуть військові навчання

Північна Корея введе військових в район Кесона на кордоні з Південною Кореєю. Такі дії призведуть до ескалації напруженості між суперниками.

Про це пише Associated Press.

В КНДР оголосили про це в середу, через день після того, як було підірвано міжкорейське відділення зв'язку на північ від корейської кордону, що призвело до ескалації напруженості між суперниками.

Від переговорів Північна Корея відмовляється.

"КНДР заявляє, що він також відновить військові навчання і відновить сторожові пости в прифронтових районах. Ці кроки означають, що Північна Корея анулює угоду про скорочення напруженості з Південною Кореєю від 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея розірвала міжкорейське відділення зв'язку в прикордонному місті Кесон.

Нагадаємо, кілька днів тому Північна Корея пригрозила Південній застосувати армію через поширення жителями півдня листівок на адресу лідера КНДР.

Північна Корея заявила про розрив усіх ліній зв'язку з Південною Кореєю.

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Автор: Инна Собора