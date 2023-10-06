КНДР почала постачати Росії артилерію для війни проти України, - CBS News

Північна Корея вирішила почати надавати Росії артилерію для її війни проти України. Незрозуміло, чи отримує КНДР натомість за це іншу зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CBS News .

Видання, з посиланням на американського чиновника, повідомило про початок поставок Північною Кореєю артилерії в Росію.

"Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю", - йдеться в матеріалі.

Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця в РФ, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей і їжі, щоб підтримати економіку Північної Кореї, в обмін на його підтримку вторгнення РФ в Україну, а також на зброю і космічні технології.

Співпраця Росії та Північної Кореї

13 вересня диктатор Кім Чен Ин і його колега Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Також перший зустрівся з міністром оборони терористичної країни Сергієм Шойгу.

Як писали західні ЗМІ, КНДР й Росія могли обговорити питання передачі російським терористам артилерійських боєприпасів.

Водночас Economist стверджує про те, що Пхеньян вже більше частини року поставляє Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".