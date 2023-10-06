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КНДР начала поставлять России артиллерию для войны против Украины, - CBS News

Пятница 06 октября 2023 18:20
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КНДР начала поставлять России артиллерию для войны против Украины, - CBS News Фото: Ким Чен Ин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Северная Корея решила начать предоставлять России артиллерию для ее войны против Украины. Непонятно, получает ли КНДР взамен за это другое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CBS News.

Издание, со ссылкой на американского чиновника, сообщило о начале поставок Северной Кореей артиллерии в Россию.

"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок, или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие", - говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи, в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие и космические технологии.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктатор Ким Чен Ын и его коллега Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Также первый встретился с министром обороны террористической страны Сергеем Шойгу.

Как писали западные СМИ, КНДР и Россия могли обсудить вопросы передачи российским террористам артиллерийских боеприпасов.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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