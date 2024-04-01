ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР планирует запустить новые спутники-шпионы в 2024 году

Пхеньян, Понедельник 01 апреля 2024 06:45
UA EN RU
КНДР планирует запустить новые спутники-шпионы в 2024 году Фото: КНДР планирует запустить новые спутники-шпионы в 2024 году (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

КНДР подтвердила свой план запуска нескольких разведывательных спутников в этом году после вывода своего первого спутника-шпиона на орбиту в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил во время встречи в конце года, что страна планирует вывести на орбиту еще три спутника-шпиона в этом году.

"Успешный запуск разведывательного спутника Malligyong-1 в прошлом году привел к существенному прогрессу в обороноспособности страны, и в этом году также ожидается несколько запусков", - сказал заместитель директора Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи Пак Ген Су, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

На прошлой неделе южнокорейский военный источник заявил, что Северная Корея установила экран на космодроме Тонгчан-ри для невозможности слежки за ним. Это, возможно, указывает на то, что ведется подготовка к запуску спутника.

По словам Пака, Северная Корея прилагает усилия для использования спутников в различных целях, таких как сельское хозяйство, управление земельными ресурсами и предотвращение стихийных бедствий.

Запуск спутника-шпиона в КНДР

По информации разведки Южной Кореи, КНДР получила помощь от Москвы для запуска спутника-шпиона

В Северной Корее в декабре 2023 года заявили, что первый спутник-шпион приступил к выполнению штатных задач.

Ранее мы писали, что Северная Корея расценит любое вмешательство в работу ее спутников как объявление войны.

К слову, КНДР утверждала, что ее разведывательный спутник сделал снимки ключевых военных объектов США, включая Пентагон, Белый дом и военно-морские базы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
NEWS
ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит
ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России