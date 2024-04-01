КНДР планирует запустить новые спутники-шпионы в 2024 году

КНДР подтвердила свой план запуска нескольких разведывательных спутников в этом году после вывода своего первого спутника-шпиона на орбиту в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил во время встречи в конце года, что страна планирует вывести на орбиту еще три спутника-шпиона в этом году.

"Успешный запуск разведывательного спутника Malligyong-1 в прошлом году привел к существенному прогрессу в обороноспособности страны, и в этом году также ожидается несколько запусков", - сказал заместитель директора Национального управления аэрокосмических технологий Северной Кореи Пак Ген Су, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

На прошлой неделе южнокорейский военный источник заявил, что Северная Корея установила экран на космодроме Тонгчан-ри для невозможности слежки за ним. Это, возможно, указывает на то, что ведется подготовка к запуску спутника.

По словам Пака, Северная Корея прилагает усилия для использования спутников в различных целях, таких как сельское хозяйство, управление земельными ресурсами и предотвращение стихийных бедствий.