У КНДР заявили, що перший супутник-шпигун приступив до виконання штатних завдань
Північна Корея повідомила, що її супутник, запущений у суботу, почав передавати інформацію до розвідувального бюро армії та інших підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), у Пхеньяні розпочав роботу офіс, який займатиметься збором інформації за допомогою розвідувальних супутників. Отримана інформація передаватиметься до розвідувального бюро армії та інших ключових підрозділів.
Північна Корея досі не представила жодних фото з нового супутника. Це призвело до розбіжностей серед аналітиків та іноземних урядів щодо його можливостей.
У північнокорейській пресі в неділю з'явилася стаття, в якій неназваний військовий оглядач звинуватив Південну Корею у зриві угоди щодо зміцнення довіри у військовій сфері. На його думку, Південна Корея виправдовує запуск шпигунського супутника тим, що це роблять інші країни.
У статті також стверджується, що перший військовий розвідувальний запуск Південної Кореї цього місяця виявився суперечливим.
Супутник-шпигун КНДР
Раніше ми писали, що Північна Корея розцінить будь-яке втручання у роботу її супутників як оголошення війни.
Раніше Північна Корея стверджувала, що її розвідувальний супутник зробив знімки ключових військових об'єктів США, включаючи Пентагон, Білий дім та військово-морські бази.
Також ми повідомляли, що Північна Корея 22 листопада успішно запустила балістичну ракету-носій із розвідувальним супутником на борту . За деякими даними, Росія надала Північній Кореї допомогу у проведенні цього запуску.
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