У КНДР заявили, що перший супутник-шпигун приступив до виконання штатних завдань

Північна Корея повідомила, що її супутник, запущений у суботу, почав передавати інформацію до розвідувального бюро армії та інших підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), у Пхеньяні розпочав роботу офіс, який займатиметься збором інформації за допомогою розвідувальних супутників. Отримана інформація передаватиметься до розвідувального бюро армії та інших ключових підрозділів.

Північна Корея досі не представила жодних фото з нового супутника. Це призвело до розбіжностей серед аналітиків та іноземних урядів щодо його можливостей.

У північнокорейській пресі в неділю з'явилася стаття, в якій неназваний військовий оглядач звинуватив Південну Корею у зриві угоди щодо зміцнення довіри у військовій сфері. На його думку, Південна Корея виправдовує запуск шпигунського супутника тим, що це роблять інші країни.

У статті також стверджується, що перший військовий розвідувальний запуск Південної Кореї цього місяця виявився суперечливим.

Супутник-шпигун КНДР

Раніше ми писали, що Північна Корея розцінить будь-яке втручання у роботу її супутників як оголошення війни.

Раніше Північна Корея стверджувала, що її розвідувальний супутник зробив знімки ключових військових об'єктів США, включаючи Пентагон, Білий дім та військово-морські бази.

Також ми повідомляли, що Північна Корея 22 листопада успішно запустила балістичну ракету-носій із розвідувальним супутником на борту . За деякими даними, Росія надала Північній Кореї допомогу у проведенні цього запуску.