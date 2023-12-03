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У КНДР заявили, що перший супутник-шпигун приступив до виконання штатних завдань

Пхеньян, Неділя 03 грудня 2023 03:24
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У КНДР заявили, що перший супутник-шпигун приступив до виконання штатних завдань Ілюстративне фото: у Північній Кореї заявили, що супутник-шпигун розпочав виконання завдань (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Північна Корея повідомила, що її супутник, запущений у суботу, почав передавати інформацію до розвідувального бюро армії та інших підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), у Пхеньяні розпочав роботу офіс, який займатиметься збором інформації за допомогою розвідувальних супутників. Отримана інформація передаватиметься до розвідувального бюро армії та інших ключових підрозділів.

Північна Корея досі не представила жодних фото з нового супутника. Це призвело до розбіжностей серед аналітиків та іноземних урядів щодо його можливостей.

У північнокорейській пресі в неділю з'явилася стаття, в якій неназваний військовий оглядач звинуватив Південну Корею у зриві угоди щодо зміцнення довіри у військовій сфері. На його думку, Південна Корея виправдовує запуск шпигунського супутника тим, що це роблять інші країни.

У статті також стверджується, що перший військовий розвідувальний запуск Південної Кореї цього місяця виявився суперечливим.

Супутник-шпигун КНДР

Раніше ми писали, що Північна Корея розцінить будь-яке втручання у роботу її супутників як оголошення війни.

Раніше Північна Корея стверджувала, що її розвідувальний супутник зробив знімки ключових військових об'єктів США, включаючи Пентагон, Білий дім та військово-морські бази.

Також ми повідомляли, що Північна Корея 22 листопада успішно запустила балістичну ракету-носій із розвідувальним супутником на борту . За деякими даними, Росія надала Північній Кореї допомогу у проведенні цього запуску.

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