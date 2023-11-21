КНДР планує запустити балістичну ракету із супутником-шпіоном до грудня

Північна Корея повідомила Японію про свій план запустити ракету-носій із супутником у новому дев'ятиденному вікні після двох невдалих спроб вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник на початку цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

За даними Берегової охорони Японії, вікно запуску розпочнеться о 00:01 22 листопада та закриється о 23:59 30 листопада.

Після отриманого повідомлення прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида доручив своєму уряду спробувати вмовити Пхеньян відмовитися від цього плану у співпраці зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю.

"Якщо КНДР використовує технологію балістичних ракет, це буде порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, навіть якщо вона спрямована на запуск супутника", - заявив Кішида журналістам.

Прем'єр-міністр заявив, що Японія докладе максимум зусиль для збирання та аналізу інформації про запуск супутника.

Берегова охорона Японії повідомила, що у повідомленні позначені три морські небезпечні зони, які, як передбачається, є районами падіння уламків ракети: дві на захід від Корейського півострова і одна на схід від філіппінського острова Лусон.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.