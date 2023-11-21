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КНДР планирует запустить баллистическую ракету со спутником-шпионом до декабря

Вторник 21 ноября 2023 03:58
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КНДР планирует запустить баллистическую ракету со спутником-шпионом до декабря Фото: КНДР планирует запустить баллистическую ракету со спутником (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея уведомила Японию о своем плане запустить ракету-носитель со спутником в новом девятидневном окне после двух неудачных попыток вывести на орбиту военный разведывательный спутник в начале этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным Береговой охраны Японии, окно запуска начнется в 00:01 22 ноября и закроется в 23:59 30 ноября.

После полученного уведомления премьер-министр Японии Фумио Кишида поручил своему правительству попытаться уговорить Пхеньян отказаться от этого плана в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Южной Кореей.

"Если КНДР использует технологию баллистических ракет, это будет представлять собой нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, даже если она направлена ​​на запуск спутника", - заявил Кишида журналистам.

Премьер-министр заявил, что Япония приложит максимум усилий для сбора и анализа информации о запуске спутника.

Береговая охрана Японии сообщила, что в уведомлении обозначены три морские опасные зоны, которые, как предполагается, являются районами падения обломков ракеты: две к западу от Корейского полуострова и одна к востоку от филиппинского острова Лусон.

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

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