КНДР передала США останки 55 американских солдат

Договоренность о передаче была достигнута на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Власти КНДР передали Соединенным Штатам останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении подчеркивается, что такие действия являются важным шагом к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи. Также этот шаг способствует возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой.

Фото: передача останков

Договоренность о передаче была достигнута на встрече глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.​

По данным Yonhap, самолет ВВС США C-17, на котором перевезли останки, вылетел из северокорейского Вонсана и приземлился на авиабазе Осан недалеко от Сеула. Отмечается, что останки тщательно изучат американские специалисты, а после этого их переправят на Гавайи для судебной идентификации.

Трамп поблагодарил руководство КНДР и лично Ким Чен Ына за передачу останков военных США.

"Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великим момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну", - написал президент в Twitter.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, в Северной Корее начался демонтаж ключевых объектов на площадке ракетно-космического комплекса Сохэ.

Трамп заявил, что Северная Корея в течение 9 месяцев не проводила запуск ракет и не проводила никаких ядерных испытаний.