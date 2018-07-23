КНДР не проводила запуск ракет в течение 9 месяцев, - Трамп

Северная Корея в течение 9 месяцев не проводила никаких ядерных испытаний

Северная Корея в течение 9 месяцев не проводила запуск ракет и не проводила никаких ядерных испытаний. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Американский лидер отметил, что "лживые СМИ" заявляют о его недовольстве слишком медленным урегулированием ситуации с КНДР, однако на самом деле он "очень счастлив".

"Северная Корея в течение 9 месяцев не запускала ракет. Аналогично, никаких ядерных испытаний. Япония счастлива, вся Азия счастлива. Однако лживые медиа утверждают, не спрашивая меня, а ссылаясь всегда на анонимные источники, что я злюсь, потому что это не так быстро (урегулирование ситуации с КНДР, -ред.). Ошибаются, я очень счастлив!" - написал глава США.

Напомним, CNN со ссылкой на осведомленного чиновника написало, что продолжение переговоров между Штатами и КНДР зависят от готовности Вашингтона совершить "смелый шаг" и договориться о мирном договоре с Пхеньяном.

Источник утверждает, что если США не захотят изменить соглашение о перемирии, КНДР скорее всего не продолжит переговоры по денуклеаризации.

Как писало РБК-Украина, Трамп выразил уверенность в том, что лидер Северной Корее (КНДР) Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны.

Вместе с тем, сообщалось, что США и Северной Корее не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации.

