КНДР передала США останки 55 американських солдатів

Домовленість про передачу була досягнута на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Влада КНДР передала Сполученим Штатам останки 55 американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

У повідомленні підкреслюється, що такі дії є важливим кроком до відновлення репатріації останків з Північної Кореї. Також цей крок сприяє відновленню польових операцій у КНДР для пошуку приблизно 5,3 тис. американців, які ще не повернулися додому.

Фото: передача останків

Домовленість про передачу була досягнута на зустрічі глав США і Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася 12 червня у Сінгапурі.

За даними Yonhap, літак ВПС США C-17, на якому перевезли останки, вилетів з північнокорейського Вонсана і приземлився на авіабазі Осан недалеко від Сеула. Відзначається, що останки ретельно вивчать американські фахівці, а після цього їх переправлять на Гаваї для судової ідентифікації.

Трамп подякував керівництву КНДР і особисто Кім Чен Ину за передачу останків військових США.

"Останки американських військовослужбовців незабаром будуть вивезені з КНДР і спрямовані до Сполучених Штатів! Через так багато років це буде великим момент для багатьох сімей. Спасибі Кім Чен Ину", - написав президент у Twitter.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, в Північній Кореї розпочався демонтаж ключових об'єктів на майданчику ракетно-космічного комплексу Сохе.

Трамп заявив, що Північна Корея протягом 9 місяців не проводила запуск ракет і не проводила ніяких ядерних випробувань.